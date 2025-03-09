"شل وشركاؤها" ينسحبون من منطقتي للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر.. ما القصة؟

كتبت- دينا كرم:

انسحبت شركة شل العملاقة للنفط والغاز وشركاؤها من منطقتي التنقيب في البحر الأحمر في مصر، اللتين مُنحتا لهما في 2019، وفقا لما ذكرته منصة أخبار الطاقة " ميس ".

وقد أدرجت المناطق، التي كانت مملوكة سابقا بالشراكة مع وودسايد وقطر للطاقة ومبادلة، على خريطة الفرص الاستثمارية المصرية الرسمية، بينما يشير تقرير وودسايد إلى أن التخارج لا يزال قيد التنفيذ.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت طرح فرص استثمارية جديدة لعدد 7 من الحقول غير المنماة بالبحر المتوسط و6 من المناطق الاستكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز، وسيتم فتح التزايد عليها لمدة شهرين وسيكون موعد الإغلاق 4 مايو 2025.

وتم تقسيم الاكتشافات إلى مجموعتين لضمان تسريع عمليات الإنتاج وتعظيم العوائد الاقتصادية، وتشمل المجموعة الأولى حقول "أتين"، "ميريت"، و"رحمات"، بينما تضم المجموعة الثانية حقول "نوتس"، و"سلامات"، و"ساتيس"، و"سالمون" وتمثل هذه الاكتشافات فرصا استثمارية هامة لزيادة إنتاج الغاز لمواكبة الطلب المتزايد عليه.

ومنطقة امتياز البحر الأحمر رقم 1 - التي تمتلكها شيفرون وودسايد وثروة المصرية - هي المنطقة الوحيدة النشطة حاليا، على الرغم من أن خطط الحفر لا تزال معلقة بسبب هجمات الحوثيين.

وكانت داليا الجابرى، رئيس شركة شل مصر، قالت في وقت سابق في الإسبوع الماضي، إن 2025 يشهد ارتفاعاً في إنتاج الغاز الطبيعى بمعدلات متميزة، في ظل تنفيذ الشركة لمشروعي المرحلتين العاشرة والحادية عشر لزيادة إنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق ، كما لفتت الى العمل ايضاً على تنمية الكشف ( غرب مينا ) بمنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط .

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