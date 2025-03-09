مد مهلة استحواذ "تأمين الوفاء" على "الدلتا للتأمين" 60 يوما آخرين

كتبت- أمنية عاصم:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة شركة تأمين الوفاء لتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة الدلتا للتأمين لمدة 60 يوم عمل إضافية.

وبحسب بيان الهيئة المنشور على شاشات البورصة، أن القرار جاء ذلك بالإشارة إلى الإفصاح الصادر من شركة تأمين الوفاء بتاريخ 9 ديسمبر 2024 بشأن نيتها لفحص شركة الدلتا للتأمين، حيث أن المدة الجديدة تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 04 مارس 2025.

وكانت شركة الدلتا للتأمين، تلقت عرضين استحواذ من قِبل شركتين هما، شركة أكسا إيجيبت للاستثمار، وشركة تأمين الوفاء.

وتضمن عرض تأمين الوفاء إجراء فحص نافي للجهالة والتقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ على كامل أسهم الشركة وبحد أدنى 51% من أسهم الشركة بسعر شراء تقديري 5 مليارات جنيه لإجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر وبسعر 50 جنيه للسهم حيث السعر تقديري قابل للزيادة أو النقصان بعد إجراء فحص شامل نافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات اللازمة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت موافقتها على مد مهلة تقدم شركة أكسا إيجيبت للاستثمار، بعرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة الدلتا للتأمين لمدة 60 يومًا إضافية، تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 04 مارس الجاري.

ويشمل عرض أكسا إيجيبت التقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ بغرض الاندماج بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبحد أدنى 75% وبسعر تقديري مبدئي 5 مليارات جنيه بسعر 50 جنيه للسهم، من خلال عرض شراء إجباري.

وتستهدف أكسا إيجيبت من الاستحواذ، الرغبة في دمج الشركة في شركاتها العاملة بمصر بهدف توسعة النشاط وهو ما يستدعي معه الشطب من البورصة، ولكن العرض مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة، وبناءً على ذلك فإن السعر المعروض قابل للنقصان أو الزيادة.