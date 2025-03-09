منحة استثنائية لرمضان.. موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مارس

كتبت- دينا خالد:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المبالغ الشهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، السبت المقبل الموافق 15 مارس، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل دوري.

ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وقال مصدر مطلع بوزارة التضامن، إن الصرف لن يشمل الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي والتي شملت المستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "25%" ولكن سيتم صرف المنحة الاستثنائية لشهر رمضان.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الزيادة سيتم صرفها، بدءا من شهر إبريل المقبل.

وكان مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن على هامش اجتماع مجلس الوزراء للإعلان عن بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتنوعة التي تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، ومنهم المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية أنه سيتم منح مبلغ 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

وأضاف كجوك، أنه أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة".

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.