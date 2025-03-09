قفزة في أسعار الفضة في أول أسبوع برمضان

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أسعار الفضة قفزة في أول أسبوع برمضان مدفوعة بزيادة الطلب على شراء السبائك وتأثرا بارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا وارتفاع مكاسبه باعتباره من الملاذات الآمنة في الاستثمار.

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، خلال حديثه مع "مصراوي" إن سعر الفضة شهدت ارتفاعًا منذ بداية شهر رمضان بنحو جنيهين في مختلف العيارات الفضة.

وتابع أن أسعار الفضة حاليًا في السوق المحلي تحقق لعيار 999 (الفضة النقية) 52 جنيهًا للجرام وعيار 925 (الفضة الاسترليني) بلغ نحو 48 جنيهًا للجرام وعيار 800 سجل نحو 41 جنيهًا للجرام.

وأضاف أن سبيكة الفضة وزن 1000 جرام عيار 999 حققت ارتفاع بنحو ألفين جنيه عن الفترة ذاتها لتسجل 52 ألف جنيه.

وأرجح ميشيل، هذا الارتفاع إلى صعود الأسعار العالمية للفضة نتيجة للمخاوف من الحرب التجارية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن بشكل عام، وليس الذهب فقط.

سجلت أسعار الفضة العالمية حاليًا نحو 32.52 دولارًا للأوقية مقابل 31.16 دولار للأوقية مع بداية الشهر الجاري بزيادة تصل لـ 1.36 دولار.

واستكمل ميشيل، أن الفضة تلعب دورًا آخر في الأسواق بخلاف استخدامها في المشغولات الفضية والحلى حيث بجانب ذلك تدخل في العديد من الصناعات.

ويستخدم 50% من الفضة عالميًا فى الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأنظمة الكهربائية للسيارات، وخلايا الألواح الشمسية، والمفاعلات النووية، والبطاريات، وطب الأسنان؛ وفقًا لمسح الفضة العالمي، ويطلق عليه "معهد الفضة" وهو مجموعة صناعية كبرى مقرها واشنطن، اسم "المعدن الذي لا غنى عنه".

تأثير المصنعية على الأسعار

أوضح رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، أن المصنعية تختلف بين السبائك والمشغولات الفضية، حيث تعتبر المصنعية على السبائك أقل نظرًا لكونها استثمارًا، وتقدر بحوالي 3 إلى 4 جنيهات للسبيكة، بينما تكون المصنعية أعلى بكثير في المشغولات الفضية.

زيادة الطلب على الفضة مقارنة بالذهب

أكد على أن الطلب على الفضة في السوق المحلي يشهد إقبالًا متزايدًا لا سيما على السبائك؛ نظرًا لارتفاع مكاسبها السعرية مقارنة بالذهب، مفسرًا كلامه قائلًا : " أن كيلو الذهب يساوي ما يقارب 75 كيلو فضة"

واستكمل أن نسبة المكاسب السعرية للفضة أعلى نسبيًا مقارنة بالمعدن الأصفر؛ مما يجعلها خيارًا استثماريًا أكثر جاذبية لبعض المستثمرين.