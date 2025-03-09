"السويدي إليكتريك" تطور مدينة صناعية لوجستية متكاملة في دمياط الجديدة بنظام المطور الصناعي

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السويدي اليكتريك توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للنقل البحري؛ وذلك بهدف إنشاء مدينة صناعية ولوجستية متكاملة بنظام المطور الصناعي غرب ميناء دمياط بدمياط الجديدة.

ووفق الإفصاح المرسل اليوم للبورصة المصرية، جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة حيث وقع مذكرة التفاهم كل من عمرو مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري، ومحمد القماح الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية الصناعية بشركة السويدى اليكتريك، بحضور عمرو الصواف، مدير عام السويدي للكابلات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف إفصاح الشركة أن المذكرة تهدف لتأسيس شركة بغرض تطوير وتشغيل مدينة صناعية ولوجستية متكاملة بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، حيث تتولى السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات والمرافق، وتطوير البنية التحتية، الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات.

واستكمل أنه يعد أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط هو إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي اليكتريك من خلال شركاتها التابعة باستثمارات تصل الى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال.

وتابع أنه المصنع يعد إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية حيث سيسهم من الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.

وأضاف أن المصنع يتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية بارتفاع يزيد عن 180 مترا، والذي يلعب دورا رئيسيا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. وكما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الإنتاج؛ مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتمثل الكابلات البحرية شريانا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة استخدامات شركات البترول والنفط؛ مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية. بفضل هذا المصنع ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميا.

وقال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، إن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية الصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات البتروكيماويات، والهندسة المتقدمة."

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة.

وبهذا المشروع، ترشح السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة؛ مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.