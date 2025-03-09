"شركة حدائق" تعلن عن موعد افتتاح حديقتي الحيوان والأورمان بعد الانتهاء من أعمال التطوير

كتبت- منال المصري:

كشفت شركة حدائق المتخصصة في إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، موعد افتتاح حديقتي الحيوان والأورمان بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

بالمشاركة في معرض برلين الدولي للسياحة ITB Berlin ، الحدث الأكبر والأبرز في أجندة السياحة العالمية، والذي أُقيم في الفترة من 4 إلي 6 مارس 2025. تأتي هذه المشاركة في إطار إستراتيجية الشركة في إبراز التزامها بالتميز في مجالات السياحة، والحفاظ على البيئة، ولترسيخ أهميتها التاريخية وتقديم تجربة استثنائية لجميع الزوار، لتصبح من الوجهات السياحية التي لا غنى عن زيارتها لمحبي المغامرة والاستكشاف حول العالم وإعادة حديقتى الاورمان والحيوان علي خارطة السياحة الترفيهية.

وأكدت شركة حدائق عن التصميم النهائي لمشروع التطوير أن الافتتاح الرسمي أمام الجمهور سيكون في سبتمبر 2025، وذلك خلال المشاركة في معرض برلين الدولي للسياحة ITB Berlin.

وقال محمد كامل رئيس مجلس ادارة شركة حدائق المسؤولة عن تطوير حدائق حيوان الجيزة والأورمان، "إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الترفيه والسياحة في مصر، فهو يجمع بين الابتكار والحداثة مع الحفاظ على الإرث التاريخي العريق.

وأضاف: "نهدف من خلال تطوير حديقتي الأورمان والحيوان إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه، والتعليم، والحفاظ على البيئة، مما يعكس رؤيتنا في جعل الحديقة علي قائمة الوجهات السياحية ليست فقط في المنطقة ولكن في العالم كله."

وأوضح كامل، "لقد عملنا مع نخبة من الاستشاريين والخبراء العالميين لضمان تحقيق أعلى معايير رعاية الحيوانات والحفاظ على التراث، وتقديم بيئة تجمع بين الجذب العصري والطابع الكلاسيكي الذي يميز الحديقة.

وفي سياق متصل، أكد عبد الفتاح فيظي، العضو المنتدب لشركة حدائق أن مشاركة الشركة في معرض ITB Berlin إن الشركة استطاعت من خلال العمل الدؤوب في الفوز باستضافة مؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA) للمرة الأولى في حديقة الحيوان وهو حدث هام يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال رعاية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية.

خطة التطوير تعتبر نقلة نوعية حيث انها لم تعد مجرد حديقة حيوانات بل ستصبح وجهة ترفيهية متكاملة تناسب كافة الأعمار والفئات، وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض وتعتمد بشكل رئيسي على المساحات المفتوحة والتي ستكون الأساس الذي يعتمد عليه الشكل الجديد للحديقتين، بعد أن يتم ربطهما معا من خلال نفق.

كما تم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع التاريخي الخاص بها، كذلك الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع الـ 8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزهم كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاى والجبلاية والمتحف الحيواني، مما يعزز من قيمة الحديقة التراثية الفريدة.

بالإضافة إلى الحفاظ على الطابع الأثري، تم استحداث عدد من الأنشطة الجاذبة والعصرية لمحبي المغامرات ومن ضمنهم عروض حية مع أسود البحر، والطيور، والفيلة، انشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الماركات(النمس)، تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء، بالإضافة إلي عدد من الأنشطة التفاعلية الأخري للأطفال والعائلات، ومن ضمنها إطعام الحيوانات، وجولات مع مربي الحيوانات.