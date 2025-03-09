

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس السبت، انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9-3-2025، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4700 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4113 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3525 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2742 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1958 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 146187 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32900 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09 % إلى نحو 2909 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.