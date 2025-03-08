"بالموبايل" واحدة منهم.. طرق شحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع

كتبت- دينا كرم:

اعتمدت الحكومة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على تركيب عدادات مسبقة الدفع عند توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في الكثير من الوحدات السكنية، وذلك لمواجهة مشكلات عدم سداد الفواتير، وغيرها من المشكلات الناتجة عن الطريقة التقليدية للمحاسبة على الاستهلاك.

وتعمل وزارة البترول من خلال الشركات التابعة لها إلى تقديم خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من خلال توسيع نطاقها الجغرافي وفقا للبرنامج الموضوع لذلك، إلى جانب توفير تقديم الخدمة بالتقسيط للعملاء.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير طرق شحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع:

الطريقة الأولى فرع الشركة أو فوري:

1- ضع الكارت بالعداد قبل الشحن.

2- توجه بالكارت لأقرب فرع اليك من فروع الشركة التابع لها أو فرع فوري.

3- في حالة توفر ماكينة فوري ابحث عن شركة الغاز التابع لها في الماكينة بالكود الخاص بالشركة، أو اسأل عن (المرافق العامة) وستجد بين خيارات شركات الغاز الشركة التابع لها.

4- قم بشحن الكارت بالمبلغ المراد.

الطريقة الثانية الشحن عبر الموبايل (تطبيق بتروتريد):

1- التأكد قبل تحميل تطبيق بتروشحن على الموبايل الخاص بك من ضرورة توافر خاصية NFC في الموبايل، وهي خاصية تتيح للمستخدمين إجراء معاملات آمنة، وتبادل المحتوى الرقمي وتوصيل الأجهزة الإلكترونية بلمسة.

2- تحميل تطبيق بتروشحن من المتجر المتاح في هاتفك.

3- بعد تحميل البرنامج اختر "إنشاء حساب جديد".

4- أدخل البيانات، واضغط على إنشاء حساب.

5- سيتم استقبال رسالة SMS بكود التفعيل، ويمكن طلب إعادة إرسال الكود مرة أخرى أو طلب الدعم حال عدم وصول الرسالة.

6- يتم اختيار شحن.

7- ضع الكارت في المكان المخصص المقابل لكاميرا الهاتف لحين سماع صفارة الكارت أو اهتزاز الهاتف.

ضع الكارت أسفل الهاتف ووجه شريحته إلى موضع مستشعر( (NFCبجهازك واضغط على أيقونة "اقرأ الكارت" واسمع الصفارة وبعدها استكمل الخطوات.

8- اضغط على "اقرأ الكارت"، وستظهر بيانات حسابك.

9- يتم اختيار قيمة الشحن (متوفر 20 - 50 - 100) أو كتابتها يدويا، وتأكد أن القيمة أعلى من قيمة القسط في حالة دفع أن العميل كان في مرحلة تقسيط توصيل الغاز.

10- اضغط "دفع" وسوف تظهر بيانات الفيزا، وادخل بيانات الدفع، واضغط "تأكيد".

11- ضع الكارت في المكان المخصص مرة أخرى أمام كاميرا الهاتف لحين سماع صفارة الكارت أو اهتزاز الهاتف.

ملحوظة مهمة: لا يتم سحب الكارت من خلف الهاتف إلا بعد الانتهاء تماما من الشحن وحتى في الدخول التلقائي على صفحة البنك يستمر وضع الكارت لحين ظهور الإيصال على الشاشة ونجاح عملية الشحن.

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