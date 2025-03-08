أسعار النفط تتراجع عن مكاسبها بعد تهديد ترامب بفرض عقوبات على روسيا

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات أمس الجمعة، لكنها تراجعت عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا إذا فشلت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.36 دولار للبرميل، بارتفاع 90 سنتا أي 1.3%، وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 67.04 دولار للبرميل، بارتفاع 68 سنتا أي 1.02 %.

وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social إنه "يفكر بجدية" في فرض عقوبات على البنوك الروسية وفرض رسوم جمركية على المنتجات الروسية بسبب استمرار قواتها المسلحة في شن هجمات في أوكرانيا.

وفي التعاملات المبكرة، قفز خام برنت إلى 71.40 دولار، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط 68.22 دولار بعدما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين إن مجموعة أوبك+ ستمضي قدما في زيادتها في الإنتاج في أبريل نيسان لكنها قد تدرس بعد ذلك خطوات أخرى بما في ذلك خفض الإنتاج.

وقال فيل فلين، المحلل البارز في مجموعة برايس فيوتشرز: "إذا لم يعجبك سعر النفط، فانتظر دقيقة واحدة".

وقال فلين إن تحركات النفط بشأن أوبك+ والعقوبات المحتملة على روسيا طغت على أخبار أخرى، بما في ذلك التأخيرات في إسرائيل وحماس التي تسعى إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وقال فلين "أعتقد أن الأخبار الروسية طغت على المشهد الإعلامي، كل ما يهم هو روسيا، روسيا، روسيا".

وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بنسبة 3.8%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أسبوع 11 نوفمبر، وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع منخفضا بنسبة 3.9%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أسبوع 21 يناير.

وفي أواخر جلسة الجمعة، استقرت الأسعار عقب تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول ، بحسب جون كيلدو، الشريك في شركة أجين كابيتال.

وهبطت أسعار برنت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، الأربعاء، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وإعلان أوبك+ عن قرارها زيادة حصص الإنتاج .

وقالت أوبك+ إنها تنوي المضي قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل/نيسان، وهو ما يضيف 138 ألف برميل يوميا إلى السوق.