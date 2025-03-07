ارتفاع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. فما الأسباب؟

كتبت- آية محمد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ"مصراوي"، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا بالأمس بنحو 3 جنيهات للكيلو، حيث ارتفعت إلى 94 جنيها بالمزرعة مقابل 91 جنيها قبل الزيادة.

وأرجع السيد ذلك الارتفاع إلى شراء المربين الكتاكيت بأسعار مرتفعة حيث وصلت أسعار الكتاكيت إلى 61 جنيهًا، قبل أن تنخفض إلى ما بين 35 و40 جنيهًا، بعد كشف جهاز حماية المنافسة عن تلاعب 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وتحريك دعاوى جنائية ضدهم.

وأضاف السيد أنه مع إغلاق بعض المنافذ الحكومية، اتجه التجار للبيع بسعر التكلفة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح السيد، أنه من المفترض أن تنخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة نتيجة ضعف الإقبال على الشراء، وتوجه المواطنين لتلبية احتياجات أخرى مثل شراء الملابس والكحك استعدادًا لعيد الفطر

وتابع السيد، أن السوق المصري متقلب ولاتوجد به ضوابط، لذلك من الصعب التنبؤ بحركة الأسعار بشكل دقيق.

وأضاف السيد، أن أسعار الدواجن قد شهدت تراجعًا قبل دخول شهر رمضان بيومين بسبب تدخل الدولة لضبط السوق، وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من الدواجن عبر المنافذ الحكومية ومنافذ مبادرة "أهلًا رمضان".

وأشار السيد، إلى أن أسعار الفراخ البلدي تتراوح بين 122 و125 جنيهًا للكيلو في المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 135 جنيهًا، في حين يصل سعر الفراخ البلدي الساسو إلى 103 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا، أما الفراخ البيضاء تبلغ نحو 93 جنيهًا في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 103 جنيهًا.

أما بالنسبة للبيض، فقد بلغ سعر الكرتونة 150 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 165 و170 جنيهًا، بحسب السيد.

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