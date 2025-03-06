إعلان

إيتيدا تعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج "كرياتيفا للاحتضان"

08:43 م الخميس 06 مارس 2025

إيتيدا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، فتح باب التقديم في الدفعة الثالثة من "برنامج كرياتيفا للاحتضان".

وينظَم البرنامج بمراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف البرنامج الأفراد ممن لديهم فكرة مبتكرة أو شركة ناشئة أو مشروع تخرج في مجالات تكنولوجيا التعليم أو الطاقة المتجددة أو التجارة الإلكترونية أو المدن الذكية، وغيرها من المجالات الأخرى.

كما يهدف إلى تعزيز ونمو الشركات الناشئة ما قبل مرحلة التمويل الأولى لتصبح شركات مستدامة لديها القدرة على التوسع، وكذلك تعزيز الابتكار القائم على التكنولوجيات الناشئة لمواجهة تحديات السوق.

ويوفر البرنامج للمشاركين دعمًا ماديًا وتقنيًا يصل إلى 360 ألف جنيه مصري لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى إرشاد متخصص من خبراء وفرص للتواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتيدا برنامج كرياتيفا للاحتضان مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال مصر الرقمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟