ارتفاع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهين، بحلول التعاملات المسائية الخميس، مقارنة بمستواه مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2743 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلي 3527 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4115 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4702 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 47020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 146232 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 235100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 2910 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.