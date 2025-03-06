بعد انتهاء حديد عز من شراء أسهم المتضررين.. ماذا سيحدث للمساهمين الذين لم يبيعوا أسهمهم؟

كتبت- أمنية عاصم:

انتهت شركة حديد عز اليوم من شراء أسهم المساهمين المتضررين من شطب شركته من البورصة المصرية وفق المهلة التي منحتها البورصة لهم على مدار آخر أسبوعين.

ونفذ حديد عز صفقة شراء أسهم الشطب بقيمة 22.62 مليار لعدد 163.7 مليون سهم خلال آخر أسبوعين منها تنفيذ شراء أسهم المتضررين بقيمة إجمالية مليار جنيه لعدد 7.26 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة حديد بسعر 138.15 جنيه للسهم، وفق بيانات منشورة على موقع البورصة.

وقبلها في 27 فبراير الماضي، أفصحت البورصة عن تنفيذ شراء أسهم المتضررين من قرار شطب شركة حديد عز، بقيمة إجمالية 21.623 مليار جنيه لعدد أسهم بلغت 156.521 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة.

كانت شركة حديد عز أعلنت فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية الـ ( OPR) لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع من يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2025 حتى الخميس الموافق 6 مارس 2025.

ماذا سيحدث للمساهمين الذي لم يقوموا ببيع أسهمهم؟

قالت رشا محسب، مديرعام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لـ "مصراوي"، إن صفقات الشطب الإختياري تتم من خلال فتح شاشة سوق الصفقات - OPR - كسوق مغلق للمساهمين لبيع أسهمهم بالسعر العادل.

وأضافت أنه في حال عدم قيام المساهم بالبيع عند فتح سوق الصفقات، الذي يكون له مدة محددة ( والذي تم تحديده من قبل الشركة من 22 فبراير 2025 إلى 6 مارس 2025)، يتم وضع الشركة في سوق خارج المقصورة لفترة معينه؛ بما يسمح لأي مساهم من الخروج بالسعر العادل المعلن من قِبل الشركة إذا لم يتخارج في مرحلة سوق الصفقات.

وأكملت أنه يوجد مساهمين يريدون الاستمرار في التواجد في الشركة في حال تم شطبها؛ نظرًا لأنهم يرون أن قيمة العادلة للورقة المالية أعلى من القيمة صفقة الشراء بجانب رغبتهم في الاستفادة من معدلات الربحية للشركة.

وأشارت إلى أن الشركة - في حال شطبها - تتواجد في سوق خارج المقصور لفترة معينة ثم تنتقل لسوق المفتوح الذي لا تتم تعاملات البيع والشراء فيه من شركات السمسرة إنما يعتمد المساهم الراغب في الخروج على وجود مشتري للأسهم حيث السعر يعتمد على العرض والطلب بين البايع والمشتري.