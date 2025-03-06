41 شركة مصرية تدشن تحالفا للاستثمار في الدول العربية .. ماذا نعرف عنه؟

كتبت- أمنية عاصم:

أوضح محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في تصريحات لـ "مصراوي"، أهداف تأسيس 41 شركة مصرية شركة مساهمة مصرية من أجل المشاركة في عمليات إعادة الإعمار بالدول العربية.

وأضاف أن غالبية الشركات المشاركة في التحالف كانت ضمن الوفد الذي زار ليبيا سابقًا، حيث قررت التعاون فيما بينها لإنشاء كيان استثماري يسهم في دعم تواجد المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية.

جاءت توضيحات البهي بعد أن قال لـ"شرق مع بلومبرج" أن 41 شركة خاصة مصرية تسعى نحو تأسيس شركة مساهمة جديدة تهدف إلى التوسع في الدول العربية، والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار. تأسيس الكيان الجديد سيتم خلال الأسبوع المقبل، وسيحمل اسم "التحالف العربي للاستثمار الصناعي".

ماذا نعرف؟

قطاعات متنوعة ومستهدفات تصديرية

وذكر البهي في تصريحاته لـ " مصراوي " أنه بالرغم من أن اتحاد الصناعات المصرية يضم 22 غرفة صناعية، إلا أن الشركة الجديدة ليست مرتبطة به بشكل مباشر، حيث ستكون شركة مساهمة مستقلة قائمة على نموذج شركات الأموال.

وستشمل أنشطتها مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس فقط قطاع البناء والتشييد، في إطار خطة أوسع تستهدف التوسع الخارجي، وفق البهي.

وفيما يتعلق بالمستهدفات التصديرية، أوضح البهي، أن الشركة لا تزال في مرحلة التأسيس لكن من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الصادرات، حيث تواجد الشركات المصرية في أي بلد يعزز من حجم الصادرات.

وأضاف أن الشركة الجديدة التي سيتم إنشاءها تستهدف التوسع في الأسواق العربية، بدءًا من ليبيا، ثم العراق، تليها دول أخرى، وذلك بهدف تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

البداية من ليبيا بفرص واعدة

وبرر أسباب بداية الإنطلاق التحالف من ليبيا قائلًا : " أن الدعوة جاءت من زملائنا في طرابلس وبنغازي، حيث المشير خليفة حفتر من خلال الصندوق، دعا إلى تعزيز التواجد المصري في ليبيا، مع طرح مقترح لإنشاء منطقة اقتصادية أو صناعية مخصصة للصناعات المصرية للتصدير في السوق الليبي وللدول المجاورة في غرب أفريقيا"

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