أرباح بالم هيلز للتعمير ترتفع 96.34% خلال 2024 إلى 3.4 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير نمو أرباحها بنسبة 96.34% خلال 2024 إلى 3.4 مليار جنيه، مقابل 1.73 مليار جنيه في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وبحسب إفصاح للشركة للبورصةاليوم، ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 27.16 مليار جنيه، مقابل 17.46 مليار جنيه بالعام السابق له.

وتأسست شركة بالم هيلز للتعمير (بالم هيلز) عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006، كما أنها مدرجة في بورصة لندن. ومتخصصة في التطوير العقاري وتملك الشركة واحدًا من أكبر بنوك الأراضي في مصر من خلال 29 مشروعًا في غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر. لدى الشركة شركات تعمل في المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية.









