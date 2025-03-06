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"كيما" تستهدف 1.36 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي المقبل

01:01 م الخميس 06 مارس 2025

شركة الصناعات الكيماوية المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

وافقت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل؛ وجاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الإدارة أمس.

ووفقا لإفصاح الشركة للبورصة اليوم، فإن الشركة تستهدف تحقيق نحو 1.36 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي المقبل 2025 - 2026.

وحققت الشركة نمو صافي الأرباح بنسبة 57.7%، إلى 810.13 مليون جنيه خلال أول 6 شهور من العام المالي الحالي مقابل صافي أرباح بقيمة 513.61 مليون جنيه خلال النصف الأول من المالي السابق 2023-2024، بحسب مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة النصف الأول من العام المالي 2024-2025.

وتأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) عام 1956. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع وتوزيع المواد الكيماوية المتنوعة مع التركيز على إنتاج سماد يوريا، الأمونيا، نترات الأمونيوم النقية مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة، سماد نترات الأمونيوم السائل والصلب، سبيكة الفيروسيلكون.

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