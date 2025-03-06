وزارة الاتصالات: مصر تفوز بجائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى أفريقيا

كتبت- آية محمد:

حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية في 2024 من شركة "أوكلا Ookla" العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

وتسلم الجائزة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاحتفالية التي أقامتها الشركة على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول " MWC 2025" المنعقد بمدينة برشلونة في إسبانيا.

وأكد طلعت أن توفير خدمات الاتصالات والإنترنت يعد أحد المُمكنات الرئيسية في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية وركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى استمرار الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.

أضاف طلعت أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع بهدف إحلال الكابلات النحاسية بشبكة كابلات الألياف الضوئية في قرى حياة كريمة بالريف المصري لتطوير خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن في نحو 4500 قرية.

وأوضح أنه تم استثمار 3.5 مليار دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية مما ساهم في تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت خلال 7 سنوات لترتفع من 5.4 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2017 إلى 80.3 ميجابت/ ثانية في يناير 2025؛ كما أثمرت هذه الجهود عن صدارة مصر لترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الأفريقية على مدار أكثر من 3 سنوات.

وفي سياق متصل اختتم طلعت مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول ؛ بعقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حيث التقى طلعت مع "هيكو ماير" نائب الرئيس التنفيذي ومدير المبيعات في شركة "أتش بى إي" HPE الأمريكية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة وبناء القدرات الرقمية.

كما تم بحث آليات تعزيز التعاون بين الشركة ومركز الابتكار التطبيقي وجامعة مصر للمعلوماتية في مجال البحث والتطوير.

وخلال اللقاء أبدى "ماير" اهتمامه بتعزيز التعاون المشترك لجعل فرع الشركة في مصر مركزًا لتقديم الخدمات لعملاء الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أثنى على الكفاءات المصرية الشابة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقد طلعت اجتماعا مع "رونى فاسيشت" نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" NVIDIA الرائدة في مجال الحوسبة المتسارعة، تم خلاله الاتفاق على فتح آفاق للتعاون مع الشركة في مجال بناء القدرات في تخصصات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة.

وشهد اللقاء استعراض محاور عمل الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية التعاون لإعداد جيل من الكوادر في هذا المجال الحيوي.

وفى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على متابعة مستجدات أعمال الشركات العالمية العاملة فى مصر، التقى طلعت بـ "رام راماشاندران" نائب أول رئيس شركة "تك ماهندرا" Mahindr"Tech" الهندي ة حيث تم استعراض آخر تطورات أنشطة الشركة في مصر.

كما عقد طلعت لقاءًا مع "شامل جوسوب" الرئيس التنفيذي لمجموعة "فوداكوم Vodacom Group" وعدد من قيادات الشركة؛ تم خلاله مناقشة خطط الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.

كان عمرو طلعت قام بزيارة مدينة برشلونة بإسبانيا للمشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول " MWC 2025" الذي يعد أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

وشملت الزيارة عقد لقاء مع وزير الإدارة العامة في السويد لمناقشة فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية، ولقاء آخر مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية العامة الرقمية ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال.

كما تم عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظمات الدولية لبحث التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفرص الاستثمار في مصر.