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انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك الخميس في سوق العبور

10:59 ص الخميس 06 مارس 2025

السمك البلطي

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، وكيلو المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار كيلو الجمبري الصغير، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و140 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و330 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

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