2025 عام زيادة الإنتاج.. ما أبرز اكتشافات البترول والغاز في مصر خلال الفترة الأخيرة؟

كتبت- دينا كرم:

وسط جهود لتعزيز إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، شهدت مصر في الشهور الأخيرة سلسلة من الاكتشافات الجديدة في قطاع الغاز والبترول، بدعم من استثمارات كبرى لشركات عالمية مثل "بي بي" و"إيني" و"إكسون موبيل".

أثمرت هذه الاكتشافات عن زيادة كبيرة في الإنتاج المحلي، وهو ما ساهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار كل 6 أشهر من فاتورة استيراد الطاقة، بحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، وفيما يلي أبرز هذه الاكتشافات:

حقل ريفين

أعلنت شركة "بي بي" (bp) في فبراير الماضي عن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لتطوير حقل ريفين، الواقع قبالة سواحل مصر، والتي تشمل ربط آبار إضافية تحت سطح البحر بالبنية التحتية البرية الحالية.

من المتوقع أن تنتج الآبار الجديدة حوالي 220 مليار قدم مكعب من الغاز و7 ملايين برميل من المكثفات، وفق الشركة التي أشارت إلى أنه جرى تنفيذ المشروع قبل الجدول الزمني المحدد، مما سمح بتسريع بدء الإنتاج.

كشف كينج مريوط

أعلنت مصر في فبراير الماضي عن اكتشاف جديد في شمال البحر المتوسط، بمنطقة "كينج مريوط"، من قبل شركة "بريتش بتروليم " (BP)، وهو اكتشاف وصفه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه "واعد"، حيث يجمع بين النفط والغاز معًا، ما يعزز من فرص مصر في زيادة إنتاجها المحلي.

وبدأت عمليات الحفر في 14 يناير 2025، باستخدام الحفار "فالاريس DS-12"، وأسفرت النتائج الأولية عن العثور على خزانين واعدين من العصر الميسيني على عمق 2,400 متر، ومن المقرر أن ينتقل الحفار إلى بئر استكشافي جديد، "فيوم-5"، في منطقة امتياز شمال الإسكندرية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطيات الكشف تتراوح بين 3 و4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفق ما نشرته "الشرق بلومبرج"، نقلا عن مصدرين حكوميين طلب عدم ذكر اسمهما.

تقع منطقة امتياز كينج مريوط البحرية في غرب البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 20 كيلومترًا غرب حقل ريفين، وتغطي مساحة 2,600 كيلومتر مربع، بعمق مياه يتراوح بين 500 و2,000 متر.

عودة الحفر في حقل ظهر

بدأت أعمال الحفر في حقل ظهر في يناير الماضي، وذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، وذلك لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد في أعمال الحفر لآبار جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة "إيني" الإيطالية، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، لزيادة إنتاج الغاز من الحقل باستخدام تقنيات حديثة، التي من المتوقع أن تسهم هذه العمليات في تعزيز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

حيث تستهدف مصر من خلال أعمال التنمية المستهدفة بحقل ظهر، التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر، حيث تأتي تلك الخطة استمرارًا لأنشطة الحفر المكثفة التي تشهدها مصر وبالتحديد داخل المياه العميقة بالبحر المتوس

اكتشاف اكسون موبيل بغرب المتوسط

اكتشفت شركة "إكسون موبيل" مكامن غاز طبيعي قبالة سواحل مصر، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافي في البحر الأبيض المتوسط.

وأكملت إكسون حفر بئر "نفرتاري-1" في كتلة ماراكيا الشمالية، والتي تقع على بعد حوالي خمسة أميال من الساحل الشمالي لمصر، وفقاً لما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في تكساس في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وقالت الشركة: "تم العثور على مكامن غازية، وسنواصل تقييم النتائج".

2025 عام زيادة الانتاج

أطلقت مصر حزمة من الإجراءات التحفيزية للشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات فى انشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك أدى إلى عودة دوران عجلة الإنتاج والاستكشاف أثمر عن زيادات مهمة في الانتاج المحلي حققت وفرا مليار ونصف المليار دولار كل 6 أشهر من فاتورة استيراد الطاقة بدءا من يناير الماضي، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية.

وقالت داليا الجابرى، رئيس شركة شل مصر، أن عام 2025 يشهد ارتفاعاً في إنتاج الغاز الطبيعى بمعدلات متميزة، في ظل تنفيذ الشركة لمشروعي المرحلتين العاشرة والحادية عشر لزيادة إنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق ، كما لفتت الى العمل ايضاً على تنمية الكشف ( غرب مينا ) بمنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط .

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