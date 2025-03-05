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بزيادة 10.28%.. "دومتي" تربح 501.17 مليون جنيه في 2024

02:19 م الأربعاء 05 مارس 2025

شركة دومتي

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي، ارتفاع أرباحها بنسبة 10.28% خلال 2024 إلى 501.17 مليون جنيه مقابل 454.43 مليون جنيه في 2023، وفق القوائم المالية المجمعة.


وبحسب الإفصاح المرسل اليوم من الشركة للبورصة، ارتفعت مبيعات الشركة 23% في العام الماضي إلى 9.22 مليار جنيه، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال 2023.


وأظهرت القوائم المالية للشركة انخفاض قيمة قروضها من 183.15 مليون جنيه في بداية العام الماضي إلى124.4 مليون جنيه؛ مدعوما بتراجع قيمة الاقتراض.

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دومتي شركة الصناعات الغذائية العربية
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