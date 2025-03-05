الشعبة: تخفيضات تصل إلى 40% على الأحذية والشنط استعدادًا لعيد الأم

كتبت- دينا كرم:

تستعد محلات الأحذية والشنط لاستقبال موسم عيد الأم بتخفيضات تتراوح بين 20% و40%، وذلك لتحفيز حركة البيع والتخلص من البضائع الراكدة، وفقًا لما أكده خليفة هاشم، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي".

وأوضح هاشم أن الخصومات الأعلى، والتي تصل إلى 40%، ستكون على البضائع القديمة، بينما ستطرح الموديلات الجديدة بتخفيضات أقل منها، وستكون بنسبة 20%.

وأضاف أن الأسواق شهدت حركة نشطة حتى عيد الميلاد المجيد في يناير، ثم دخلت في فترة ركود بسبب بدء الفصل الدراسي الثاني وانشغال المستهلكين بمستلزمات المدارس، واستمر هذا الركود حتى ما قبل رمضان مع تركيز الأسر على شراء احتياجات الشهر الكريم.

وأشار إلى أن موسم عيد الأم من المتوقع أن يعيد النشاط إلى سوق الأحذية والشنط، خاصة أنه يتزامن هذا العام مع قرب حلول عيد الفطر، مما يعزز من فرص انتعاش المبيعات خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد هاشم أن عيد الأم يعد من أقوى المواسم التجارية لقطاع الأحذية والشنط، متفوقًا حتى على الأعياد الأخرى، حيث يحرص كثيرون على شراء هذه المنتجات كهدايا لأمهاتهم، نظرًا لكونها عملية ومناسبة في السعر مقارنةً بخيارات أخرى مثل الأجهزة الكهربائية.

وتابع أن الإقبال على شراء الشنط يكون أكبر، نظرًا لكونها من السلع التي لا تشترى بشكل متكرر على مدار العام، عكس الأحذية التي يتم شراؤها كل فترة.

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