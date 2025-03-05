أهم المعلومات حول أول صندوق مصري للاستثمار المباشر في الأسهم المتداولة

كتبت- أمنية عاصم:

أطلقت شركتا سي آي كابيتال وكومباس كابيتال أمس أول صندوق مصري للاستثمار المباشر في الأسهم المتداولة تحت اسم صندوق C3 Capital.

وأتم الصندوق الإغلاق الأول بعد أن تلقى التزامات بقيمة 1.8 مليار جنيه الذي يعد أكثر من نصف المبلغ المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه المتوقع أن يصل إليه بحلول الإغلاق النهائي.

وشهد الصندوق إقبالًا من قِبل مؤسسات استثمارية ومكاتب عائلية وأفراد من أصحاب الملاءة المالية.

ومن بين المساهمين في الصندوق أيضًا بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وشركة مصر لتأمينات الحياة وميد بنك.

وأعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية رغبتها في استثمار 250 مليون جنيه في أول صندوق مصري للاستثمار المباشر في الأسهم المتداولة، من أجل القيام بدور رئيسي في عملية إعادة هيكلة الشركات التي سيستثمر فيها الصندوق، والتركيز على الجانب التكنولوجي.

وسوف تثمر هذه الخطوة عن استكشاف فرصا جديدة للتوسع بأعمال “إي فاينانس”، حيث ستعمل على توظيف بنيتها التكنولوجية المتقدمة والخدمات والتي تقدمها في دعم نمو وتطور الشركات التي سيستثمر بها الصندوق. وفق إفصاح إي فاينانس.



ويستهدف الصندوق استثمار مليار إلى 1.5 مليار جنيه في 4 إلى 6 شركات مدرجة بالبورصة المصرية هذا العام، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار بشركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار في تصريحات صحفية.

الصندوق يستهدف أيضا الاستحواذ على حصص تتراوح بين 10 و33% في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، مما يتيح له بالتواجد في عضوية مجالس الإدارات والتركيز على استراتيجيات النمو القصيرة والمتوسطة الأجل.