البورصة المصرية تفصح عن الحدود السعرية لحق اكتتاب بلتون القابضة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية، الحدود السعرية لتحركات حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة بلتون القابضة خلال جلسة اليوم الأربعاء.

وبحسب الإفصاح المنشور على شاشة البورصة، فإنه من المقرر أن يكون أقل سعر مسموح لحق الاكتتاب في نهاية اليوم 0.001 جنيه، وأعلى سعر مسموح 0.64 جنيه.

وأضاف الإفصاح، أن حدود الهبوط لحق الاكتتاب 100%، وأن حدود الصعود 240.43%.

واستكمل أن البورصة قررت أن يكون حدود الإيقاف المؤقت لحق الاكتتاب 50%، والإيقاف المؤقت للصعود 120.21%.

وخلال جلسة أمس الثلاثاء، شهدنا بداية الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة بلتون القابضة من 10.92 مليار جنيه إلى 21.67 مليار جنيه بزيادة 10.75 مليار جنيه، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 19/03/2025.



وقد انتهى يوم الخميس الماضي، الحق في الاكتتاب بزيادة رأسمال بلتون القابضة لقدامى حاملي سهم الشركة ليتم سداد كامل قيمة الاكتتاب البالغة 2 جنيه للسهم في بنك أبوظبي الأول مصر.