الصين تعلق استيراد فول الصويا وسط تصاعد التوترات التجارية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الصين اليوم تعليق تراخيص استيراد فول الصويا من ثلاث شركات أميركية، بالإضافة إلى وقف واردات الأخشاب الأميركية، وذلك ردًا على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على السلع الصينية.

ووفق لتقرير رويترز، أن ذلك جاء في إطار تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين،

وأفادت الإدارة العامة للجمارك الصينية في بيان لها أنها علّقت تراخيص استيراد فول الصويا من الشركات الأميركية التالية: شركة CHS Inc ، شركة Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC ، شركة EGT.

وأوضحت الجمارك الصينية، أنها اكتشفت وجود فطر الإرغوت وعوامل تغليف البذور في شحنات فول الصويا المستوردة من الولايات المتحدة، مما استدعى تعليق التراخيص، وفقًا لما ورد في تقرير رويترز.

وكما أعلنت الصين وقف واردات الأخشاب الأميركية بعد اكتشاف ديدان صغيرة، وفطر الرشاشيات، وآفات أخرى في الشحنات المستوردة.

وتأتي هذه الخطوات الصينية ردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم، مما يرفع إجمالي الرسوم إلى 20%. تهدف هذه الرسوم إلى الضغط على الصين لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية بشأن تدفقات المخدرات، وفقًا للبيت الأبيض.

يُذكر أن نحو نصف صادرات فول الصويا الأميركية تُشحن إلى الصين، حيث بلغت قيمتها نحو 12.8 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

وتعد الصين واحدة من أكبر مستوردي المنتجات الخشبية في العالم وثالث أكبر وجهة للأخشاب الأمريكية. ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، استوردت الصين منتجات خشبية بقيمة 850 مليون دولار تقريبًا من الولايات المتحدة في عام 2024