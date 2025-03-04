خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد وارتفاع الذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض البلدي، والحديد، والدواجن، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الزيت والدواجن وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

ارتفاع السبيط.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء