ارتفاع إيرادات طاقة عربية بنسبة 40.4% خلال 2024

كتبت- دينا كرم:

ارتفع إجمالي إيرادات شركة طاقة عربية بنسبة 40.4% في 2024 لتصل إلى 18.905 مليار جنيه، مقارنة بالعام قبل الماضي.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطاع البترول قاد نسبة النمو محققًا زيادة في الإيرادات بنسبة 33.6% لتصل إلى 10.5 مليار جنيه مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه العام الماضي.

وأشارت الشركة، إلى أن هذا الأداء تتحقق بفضل ارتفاع كميات الوقود المباعة بنسبة 6.4%، بالإضافة إلى الزيادات في أسعار الوقود المعلنة التي طبقت خلال عامي 2023 و2024.

وحقق قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 47.7% لتصل إلى 3.531 مليون جنيه، وقد تحقق هذا بفضل الزيادة في أسعار الكهرباء في عام 2024، وزيادة كميات الكهرباء المباعة من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة، وزيادة الاستهلاكات للعملاء الصناعيين، والسياحيين، والتجاريين في مشاريع التوزيع ، ذلك وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية وما له من أثر على الإيرادات الناتجة عن اتفاقيات شراء الطاقة المقومة بالعملات الأجنبية.

وشهد قطاع الغاز أيضًا نموًا قويًا، حيث بلغت الإيرادات 4.854 مليون جنيه، بزيادة قدرها 30.7% مقارنة بالعام الماضي، وقد تحقق هذا بفضل توسيع في محطات الغاز الطبيعي المضغوط لدى الشركة بخمس محطات جديدة، و الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المضغوط التي تم تطبيقها في عام 2024، بالإضافة إلى التوسع في شبكة توصيل الغاز بالغردقة والتأثير الإيجابي على إيرادات الشركات الإقليمية المقدمة بالعملة الأجنبية.

وارتفعت إيرادات أعمال الغاز الإقليمية من 109 ملايين جنيه في عام 2023 إلى 234 مليون جنيه في 2024، وذلك من خلال استراتيجية التوسع الإقليمي التي اعتمدتها الشركة، والتي تضمنت دخول أسواق مثل تنزانيا وموزمبيق، وتأسيس شركة مشتركة في المملكة العربية السعودية.

وتوسع قطاع طاقة للمياه في مشاريعه بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث قام بتشغيل 9 مشاريع جديدة بسعة مجمعة قدرها 18.000 متر مكعب يوميًا، وقد أسفر هذا التوسع عن زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 231%، لتصل إلى 52 مليون جنيه.