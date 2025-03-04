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ارتفاع السبيط.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

11:03 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

أسعار الأسماك اليوم

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ارتفاع السبيط.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، وكيلو السبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار كيلو الكابوريا، وكيلو الجمبري الصغير، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و77 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 100 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و340 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا، بتراجع 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

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