ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الباذنجان، والخيار، والملوخية، والليمون البلدي، والجوافة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9.5 جنيه و13.5 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و13.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 17 و21 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 30 و35 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 17 و21 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و26 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 12 و30 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.