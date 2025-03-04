إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025 مع بداية التعاملات

04:32 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4663 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4080 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3497 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2720 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1943 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 145031 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32640 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52% إلى نحو 2872 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الثلاثاء سعر الذهب مع بداية التعاملات سعر الذهب عيار سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم الذهب الذهب الان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟