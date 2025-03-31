خريطة الأسعار اليوم : انخفاض الذهب واستقرار الحديد واللحوم والبيض

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض أول أيام العيد بالأسواق (موقع رسمي)