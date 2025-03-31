إعلان

أسعار البيض أول أيام العيد بالأسواق (موقع رسمي)

10:05 ص الإثنين 31 مارس 2025

أسعار البيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 167.68 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 163 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض البيض البلدي مجلس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بث مباشر| الرئيس السيسى يكرم عددًا من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة