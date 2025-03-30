فروع مقدمي خدمات الاتصالات تغلق أبوابها غدا في أول أيام العيد

كتبت- دينا كرم:

تغلق كافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات أبوابها أمام الجمهور غدا الاثنين بمناسبة أول أيام عيد الفطر، بحسب تعليمات أصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة العيد.

وتعاود منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات إلى فتح أبوابها مجددا اعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر وحتى نهاية إجازة العيد في مواعيدها الرسمية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 من منتاصف الليل.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز، وفق تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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