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بعد الزلزال.. بريطانيا تخصص 10 ملايين استرليني لمساعدة ميانمار

03:12 ص الأحد 30 مارس 2025

زلزال ميانمار (8)

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وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة ستخصص نحو 10 ملايين جنيه استرليني "نحو 13 مليون دولار" للمساعدة في إزالة آثار الزلزال في ميانمار.

قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني جينيفر تشابمان في بيان لها، إن "شركاءنا في المنطقة الذين يتلقون التمويل من المملكة المتحدة، قد بدأوا بجمع الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية"، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت أن حزمة المساعدات بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني "ستساهم في تلك الجهود".

يذكر أن ميانمار تعرضت لزلزال قوي يوم 28 مارس، أسفر عن مقتل أكثر من 1600 شخص. وأسفر الزلزال كذلك عن أضرار وسقوط ضحايا في تايلاند المجاورة.

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