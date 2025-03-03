وزير الاتصالات يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمحمول ببرشلونة

كتبت- آية محمد:

شارك اليوم عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي للمحمول "MWC 2025" في مدينة برشلونة بأسبانيا وذلك بحضور فيليب السادس ملك أسبانيا، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا.

ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "GSMA" بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص؛ وما يزيد عن 2700 عارض وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولي المنظمات الدولية وكبرى الشركات التكنولوجية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وناقشت الجلسة عدد من الموضوعات الرئيسية ذات الصلة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شملت مستقبل التكنولوجيا العالمي، والبنية التحتية للاتصالات، وأهمية الشراكات الدولية والحوكمة الفعالة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا ودعم الاقتصاد الرقمي، بحسب بيان من وزارة الاتصالات.

وعلى هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر؛ التقى طلعت بـ "إريك سلوتنر" وزير الإدارة العامة فى السويد؛ وبحث اللقاء فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسويد فى مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية.

وتناول اللقاء التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات الحديثة لاسيما الذكاء الاصطناعي والجهود المبذولة لدمج هذه التقنيات فى المنظومات الرقمية بقطاعات الدولة، كذلك تم استعراض جهود وزارة الإدارة العامة في السويد في وضع السياسات الرقمية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش اللقاء إمكانية تنفيذ مشروع بحثي مشترك فى مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة.

وأوضح طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يحظى بتوافر قاعدة من الكفاءات الشابة التي يمكن الاستفادة من خبراتها في تقديم الخدمات الرقمية للشركات السويدية التي تتطلع للتوسع في أعمالها.

كما عقد طلعت اجتماعا مع "روبرت أوب" المدير الرقمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية العامة الرقمية ودعم الابداع الرقمي وريادة الأعمال.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على مشاركة مصر فى مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية فى ضوء جهود الدولة لتبني معايير البنية التحتية العامة الرقمية من خلال عدة محاور تشمل التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية ودمج الحلول الرقمية في كافة القطاعات، وبناء القدرات الرقمية، وكذلك تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية.

كما تم مناقشة مستجدات العمل في مشروع التعاون المشترك بشأن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم الدعم التقني والمؤسسي لمركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدته في تحقيق أهدافه نحو تعزيز واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة في معالجة وتحليل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشرى.

وتم مناقشة سبل نقل خبرات مركز الابتكار التطبيقي في تطوير حلول رقمية للتحديات المجتمعية لدول أخرى ومنها دول أفريقية.