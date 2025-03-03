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رويترز: أوبك+ ستزيد إنتاجها من النفط في أبريل وفقا لمخططها

09:35 م الإثنين 03 مارس 2025

مجموعة أوبك+

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كتبت- دينا كرم:

قالت ثلاثة مصادر من مجموعة أوبك+ لرويترز اليوم الاثنين إن المجموعة قررت المضي قدما في زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أبريل .

وتخفض أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 5.85 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7% من الإمدادات العالمية، المتفق عليها في سلسلة خطوات منذ 2022 لدعم السوق.

وفي ديسمبر، مددت أوبك+ أحدث طبقة من التخفيضات حتى الربع الأول من عام 2025، مما أدى إلى تأخير خطة البدء في زيادة الإنتاج حتى أبريل.

وبناء على تلك الخطة، فإن الإلغاء التدريجي لتخفيضات قدرها 2.2 مليون برميل يوميا – أحدث طبقة – يبدأ في أبريل مع زيادة شهرية قدرها 138 ألف برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.

وقالت المصادر الثلاثة في أوبك+ يوم الاثنين، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن هذه الزيادة ستمضي قدما كما هو مخطط لها.

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مجموعة أوبك+ زيادة إنتاج النفط أعضاء أوبك
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