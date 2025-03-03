ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2710 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3484 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4065 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4645 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 144459 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 232250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52% إلى نحو 2872 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.