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دورة مجانية حول تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لنظام الأندرويد

03:00 م الإثنين 03 مارس 2025

هاتف محمول

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تطبيق مصراوي

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كتبت- آية محمد:

يقدم معهد تكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية مجانية حول "تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لنظام الأندرويد باستخدام لغة جافا" على منصة مهارة-تك.

ووفق بيان من وزارة الاتصالات اليوم، تتناول الدورة المفاهيم الأساسية لتطوير نظام الأندرويد، وكيفية استخدام مكونات واجهة المستخدم الرسومية، وتخزين البيانات ومعالجتها باستخدام آليات التخزين المختلفة، وتطوير تطبيقات تعتمد على الموقع الجغرافي.

وفي نهاية الدورة التدريبية، يتمكن المتدربون من تطوير تطبيق مستقل أو متصل لنظام لتشغيله على الهاتف المحمول أو الحاسب اللوحي.

بالإضافة إلى تصميم البرامج وكتابتها وتجميعها واختبارها وتنفيذها باستخدام لغة عالية المستوى، وإثبات القدرة على توظيف أنواع مختلفة من بنى الاختيار في برامج الجافا.

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الهاتف المحمول نظام الأندرويد معهد تكنولوجيا المعلومات
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