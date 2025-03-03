سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 3 مارس 2025

كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4620 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4678 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4093 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3508 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 32744 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.