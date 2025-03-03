ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.42 % عند مستوى 30988 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.16 %، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 130 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 76.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 53.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.81% عند مستوى 30857 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.