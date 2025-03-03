وزير البترول يبحث مع نظيره العراقي فرص التعاون والاستثمار المشترك

كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي، لمناقشة تعزيز تواجد الشركات المصرية المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر في دولة العراق، لما تمتلكه الشركات المصرية المتخصصة من خبرات واسعة في عدة مجالات تمكنها من المشاركة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات البترول والغاز في دولة العراق.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك بالعاصمة بغداد خلال زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات قطاع البترول المختلفة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة من الجانبين لتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها ومتابعة تنفيذها.

واستعرض كريم بدوي، إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالأخص إمكانية التعاون الثنائي وفق المحور الأول المتعلق بتعظيم أنشطة الإنتاج والمحور الثاني الخاص بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية في قطاعات التكرير والبتروكيماويات ومشتقات الغاز والمحور السادس الخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من القدرات المصرية لتداول الطاقة ومشتقاتها المختلفة.

وفي هذا الإطار ناقش الوزيران التعاون في مجال التكرير بنقل النفط العراقي لتكريره بمعامل التكرير المصرية بما يمثل فرصة إضافية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كما تناول اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة النفط العراقية وتحديثها لتشمل جوانب أخرى يمكن التعاون بها كمجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن اعتزازهما بالعلاقات الوطيدة بين الجانبين المصري والعراقي وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون بينهما في مجال النفط والغاز الطبيعي لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.