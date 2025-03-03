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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والذهب وانخفاض الزيت واللحوم

01:32 م الإثنين 03 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، والزيت، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض الزيت واللحوم وارتفاع الدواجن والدقيق بالأسواق اليوم الاثنين

قفز 25 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

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خريطة الأسعار اليوم الدواجن الذهب انخفاض الزيت
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