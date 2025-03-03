ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والملوخية، والخيار، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والباذنجان، والفلفل، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9.5 جنيه و14 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 25 و30 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و22 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9.5 جنيه و14 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

يوسفي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و65 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.