سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في بنكين خلال تعاملات الاثنين
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي للبيع في بنكين ، بينما استقر في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
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