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سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في بنكين خلال تعاملات الاثنين

10:32 ص الإثنين 03 مارس 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي للبيع في بنكين ، بينما استقر في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

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