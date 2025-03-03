انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم



تراجع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2690 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3459 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4035 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4612 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46120 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 143433 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 230600 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68 % إلى نحو 2862 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.