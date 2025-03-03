

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب في مصر تراجع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4612 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4035 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3459 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2690 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1921 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 143432 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32280 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68 % إلى نحو 2858 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.