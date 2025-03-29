رئيس الشعبة: التوترات العالمية تدفع الذهب للصعود نحو مزيد من القمم التاريخية

كتبت- دينا خالد:

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إن الوضع السياسي والاقتصادي العالمي لا يزال متوترا مما يضغط على الذهب للصعود نحو مزيد من القمم التاريخية باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين.

ويأتي ذلك، وفق ما قاله ميلاد، في بيان للشعبة اليوم، في ظل عدم القدرة على توقع ردود أفعال الدول التي فرضت الإدارة الأمريكية رسوم جمركية على صادراتها إلى أمريكا، فلا يزال الأمر معلقا حتى الآن ومرهونا بجدية التنفيذ والبدء فيه، بالإضافة إلى تأخر الحلول السياسية للأزمات المشتعلة على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة.

حقق سعر الذهب العالمي قمة تاريخيّة جديدة خلال وقت قياسي متجها نحو 3100 دولار للأوقية، خلال وقت قصير.

ووفق البيان وصلت عقود الذهب الآجلة إلى مستوى فوق ٣٫١١٣ دولار للأوقية بارتفاع قدره ٠.٧٤٪، والعقود الفورية للذهب بلغ سعرها ٣٫٠٨٥ دولار للأوقية.

ويأتي ذلك في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الأجنبية بنسبة ٠٫٢٠٪، ليتراوح سهم البورصة حاليا في نطاق ما فوق حاجز ال ٣٠٨٠.

وأوضح ميلاد أن الذهب مدفوعا للارتفاع نحو المزيد من القمم التاريخية، فما أن يصل إلى قمة حتى يقفز للقمة التالية بسرعة غير مسبوقة.

وأضاف أن كل هذه الظروف لا تزال قائمة ومؤثرة بقوة على الذهب وبذلك يكون الذهب قد ارتفع خلال عام واحد فقط بنسبة ٣٨٫١٥٪، ليصعد من ٢٢٢٨ خلال شهر مارس الماضي إلى ٣٠٨٦ وهي أعلى قمة وصل لها اليوم قبل أن يتراجع بنسبة ضئيلة إلى ٣٠٨٤ دولار للأوقية.

وأَضاف المهندس هاني أنه من الطبيعي أن ينعكس الارتفاع على السوق المحلي في السعر الذي ارتفع بدوره ليسجل أعلى مستوى تاريخي، مدعوما بارتفاع السعر العالمي مع ثبات نسبي لسعر الدولار، حيث حقق عيار ٢١ سعر ٤٣٨٥ جنيه للجرام، في حين حقق عيار ١٨ سعر ٣٧٨٥ جنيه للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب ٣٥٠٨٠ جنيه.