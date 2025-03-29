إيقاف أعمال التحصيل الإلكتروني لفواتير الغاز لشركة بتروتريد حتى 5 إبريل

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" وإحدى شركات قطاع البترول، عدم توافر كلًا من خدمة التحصيل والتحصيل الإلكترونى مؤقتًا نظراً لأعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركة لتحسين خدماتها، مع إستمرار خدمة الشحن الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع.

وأضافت الشركة خلال منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن ذلك كان اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2025/03/27 الساعة 12 ظهراً، على أن يتم عودة أعمال التحصيل والتحصيل الإلكترونى إعتباراً من يوم السبت الموافق 2025/04/05 الساعة 12 صباحاً.

وتتيح الشركة إبلاغ قراءات عداد الغاز من خلال الطرق التالية:

الاتصال بالرقم المختصر لخدمة العملاء 17169.

استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) عبر الرقم الأرضي: 09000727 أو المحمول: 5727.

تحميل تطبيق "بتروميتر" المتاح على منصات جوجل بلاي وأبل ستور.

عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة بتروتريد.

ولإدخال القراءة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

ادخل إلى الصفحة الرئيسية - اختار خدمات الشركة من القائمة الرئيسية - ثم اختار إدخال قراءة الغاز.

ادخل رقم المشترك المكون من 16 رقم - ثم اضغط "عرض".

وفي صفحة إدخال قراءة إدخل فى القراءة الحالية أرقام الظل الأسود فقط - ثم اضغط تحديث القراءة.

وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن من خلالها سداد فاتورتك، تشمل:

- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

- من خلال المحافظ الإلكترونية.

-من خلال المواقع الإلكترونية مثل فوري وجوميا.

- من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) مثل فوري وضامن وأمان ومصاري.

- من خلال مكاتب البريد المصري، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع الفاتورة بكل سهولة.

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