ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 13 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2909 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3740 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4363 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4986 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49860 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 155064 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 249300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.91 % إلى نحو 3085 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.