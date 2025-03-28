خصومات تصل إلى 30% على كعك العيد في معارض "أهلًا بالعيد"

كتبت- دينا خالد:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة أطلقت مبادرة أهلًا بالعيد لأول مرة، بهدف توفير منتجات الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، وذلك عبر المنافذ والمعارض المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتشمل المبادرة معارض للملابس بمختلف الفئات العمرية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم الأعياد بأسعار تنافسية.

وأكد بشاي، على أن إطلاق الحكومة لمعارض أهلًا بالعيد يأتي في إطار خطتها التي تستهدف ضبط الأسعار وتحفيز الأسواق الحرة على المنافسة، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وخفض أسعارها بشكل عام.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان ومعارض أهلًا مدارس ومعارض أهلًا بالعيد ساهمت في استقرار السوق خلال فترات الزيادة في الطلب الموسمي.

وأكد بشاي، أن الغرف التجارية والمؤسسات المشاركة في إقامة معارض أهلًا بالعيد تقدم السلع بأسعار مرضية وفي متناول الجميع، موضحًا أن وزارتي الدفاع والداخلية تساهمان بدور كبير في توفير منافذ ثابتة ومتحركة على مدار العام، إلى جانب المنافذ التابعة للغرف التجارية والمحافظات، مما يساعد في وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين.

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت في معارض أهلًا بالعيد 2025 كالآتي:

سعر كيلو بسكويت نشادر: 170 جنيهًا.

سعر كيلو كعك سادة: 170 جنيهًا.

سعر كيلو كعك ملبن: 160 جنيهًا.

سعر كيلو كعك بالمكسرات: 230 جنيهًا.

سعر كيلو غريبة سادة: 180 جنيهًا.

سعر كيلو غريبة باللوز: 210 جنيهات.

سعر كيلو بيتي فور عادي: 190 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور لوكس: 220 جنيهًا.

سعر كيلو بيتي فور سابليه: 220 جنيهًا.

سعر علبة مشكلة 1 كيلو: 180 جنيهًا.

سعر علبة مشكلة 2 كيلو: 350 جنيهًا.

سعر علبة مشكلة 3 كيلو: 520 جنيهًا.