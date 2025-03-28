ارتفاع أسعار الفول والدواجن وانخفاض السكر اليوم الجمعة بالأسواق

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول، وزيت الذرة، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر المعبأ، والعدس المعبأ، والجبن الأبيض، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.42 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.61 جنيه، بزيادة 3.95 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.6 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 86.56 جنيه، بتراجع 3.01 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.57 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.63 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 61.46 جنيه، بتراجع 2.9 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.05 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 107.85 جنيه، بزيادة 1.19 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.6 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 118.33 جنيه، بزيادة 1.64 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.17 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.28 جنيه، بزيادة 96 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 125.14 جنيه، بتراجع 9.74 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.28 جنيه، بزيادة 10.42 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.38 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 103.64 جنيه، بزيادة 6.39 جنيه.